ДТП в Крыму: Chevrolet протаранил Geely, погибли три человека

В понедельник, 27 мая, утром в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась на 89-м километре автодороги Красноперекопск – Симферополь, когда Chevrolet столкнулся с Geely.

На место происшествия оперативно выехали спасатели ГСЧС. Как выяснилось, водитель Chevrolet по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Geely. После удара "Шевроле" перелетел через китайское авто и, перевернувшись несколько раз, остановился на крыше в ста метрах от места столкновения.

В результате полученных травм оба водителя и пассажирка Geely погибли на месте.

Спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента вырезать крышу и только деблокировали погибших из автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что 23 мая, на трассе Севастополь – Ялта попал в ДТП и перевернулся автобус с детьми.

Фото, видео: crimea.mns.gov.ua