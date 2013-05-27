Сын Джемилева застрелил человека

Сын главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа от "Батькивщины" Мустафы Джемилева по неосторожности из огнестрельного оружия застрелил человека.

Как сообщили в пресс-службе Меджлиса, трагедия случилась 27 мая в доме младшего сына Джемилева - Хайсера. Несчастный случай произошел около 15:30 в городе Бахчисарае в результате неосторожного обращения с зарегистрированным оружием.

Зам председателя меджлиса Ахтем Чийгоз рассказал некоторые подробности инцидента, сообщает издание "15 минут".

Погибшим оказался дальний родственник Чийгоза - Февзи, который работал охранником в доме Джемилевых. Ему чуть более 40 лет. У него остались жена и ребенок.

Сам Хайсер Джемилев дружил с погибшим.

По неподтвержденной информации, выстрел был совершен из окна дома главы меджлиса. Пуля попала в голову.

Ранее "Главред" сообщал, что семействе главы Меджлиса произошла другая трагедия – повесилась 10-летняя внучка Мустафы Джемилева.

Фото: sobytiya.com.ua