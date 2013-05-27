Сына Джемилева отправили в СИЗО, а Меджлис обещает открытое расследование убийства

В Меджлисе крымско-татарского народа подтвердили, что младший сын главы Меджлиса Мустафы Джемилева – Хайсер – застрелил человека и заявили, что расследование несчастного случая будет открытым и непредвзятым.

Как сообщает пресс-служба Меджлиса, трагедия произошла 27 мая в доме младшего сына Джемилева, когда Хайсер Джемилев по неосторожности из огнестрельного оружия убил человека.

"Несчастный случай произошел около 15:30 в городе Бахчисарае в результате неосторожного обращения с зарегистрированным оружием", - говорится в сообщении.

В это время сам глава меджлиса находился в Симферополе, о случившейся трагедии ему сообщил по телефону старший сын Эльдар. Мустафа Джемилев в свою очередь сообщил в правоохранительные органы, которые выехали на место происшествия.

В данный момент правоохранителями на месте случившегося ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

Мустафа Джемилев заявил, что со стороны его семьи и родных оказывается максимальное содействие в проведении следственных мероприятий и выразил надежду на то, что следствие будет вестись открыто и объективно.

А начальник крымского главка МВД генерал-майор милиции Михаил Слепанев заявил, что правоохранители задержали младшего сына Джемилева – 32-летнего Хайсера и отправили его в СИЗО, сообщает издание 15 минут.

Ранее "Главред" сообщал, что Хайсер Джемилев застрелил своего товарища – Февзи, который работал охранником в доме Джемилевых. Ему было чуть более 40 лет и у него остались жена и ребенок.