Сын Джемилева сознался в убийстве друга

Начальник крымского главка МВД генерал-майор Михаил Слепанев заявил, что сын нардепа Мустафы Джемилева - Хайсер – который был отправлен в СИЗО, уже сознался в убийстве человека.

Роковой выстрел был сделан из охотничьего ружья, однако чье оно - пока неизвестно, сообщает издание "15 минут".

Слепанев рассказал, что выстрел пришелся в голову, оружие уже изъято правоохранителями. Сейчас милиция проводит подворный обход с целью установления очевидцев.

Генерал-майор также сообщил, что убийство предварительно квалифицируется по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Хайсер Джемилев предварительно уже признал свою вину. При задержании он не препятствовал правоохранителям.

Издание сообщает, что убитому было 44 года. По данным 15 минут, его имя - Эдемов Февзи Шевкетович. Он прописан в с. Тенистом Бахчисарайского района.

Ранее "Главред" сообщал, что Хайсер Джемилев убил охранника по имени Февзи, который работал в доме Джемилевых. Ему чуть более 40 лет. У него остались жена и ребенок. Сам Хайсер Джемилев дружил с погибшим.

Также напомним, что сейчас 32-летний Хайсер помещен в СИЗО. Меру пресечения ему изберет Бахчисарайский городской суд. Следственные мероприятия проводятся под руководством прокуратуры.

Справка. Часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

фото: bryansktoday.ru