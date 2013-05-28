В Житомире повесился заключенный-поляк

В Житомирской исправительной колонии (№ 4) повесился осужденный на 9 лет гражданин Польши. Тело мужчины было обнаружено на территории производственной зоны 25 мая.

Об этом со ссылкой на в пресс-службу Управления Госпенитенциарной службы в Житомирской области сообщает УНИАН.

Уже известно, что повесился заключенный - 54-летний гражданин Польши.

После обнаружения тела в колонию прибыли следователи Богунского райотдела областного управления МВД. Милиция зарегистрировала данное событие в Едином реестре досудебных расследований.

Погибший, 1959 года рождения, гражданин Польши, был осужден в 2012 году на 9 лет 2 месяца лишения свободы за контрабанду через государственную границу Украины психотропного вещества в особо крупных размерах. В Житомирской исправительной колонии (№ 4) осужденный находился с декабря прошлого года.

В пресс-службе ведомства заметили, что видимых причин для совершения самоубийства осужденным не было. На учете, как лицо, склонное к самоубийству, он не состоял. При проверке предсмертная записка или письмо прощального характера не найдены.

Ранее "Главред" сообщал, что в Николаевской области в Ольшанской исправительной колонии (№ 53) повесился осужденный.