В крымском аквапарке погиб человек

В аквапарке города Судак в Крыму погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Крыма.

Трагедия произошла в результате несчастного случая.

"Сообщение о происшествии поступило вчера в 17:15. Прибывшие на место медики установили, что погибшим оказался 63-летний мужчина", - сообщили спасатели.

По данным спасателей, мужчина погиб во время ремонтных работ.

"В аквапарке выполнялись ремонтные работы по подготовке к курортному сезону. Один из рабочих оступился, упал и получил травмы, не совместимые с жизнью", - рассказали в ГСЧС.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: aqua-parks.com.ua