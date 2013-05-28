В крымском аквапарке погиб человек

В аквапарке города Судак погиб рабочий, который оступился и упал с высоты.
В аквапарке города Судак в Крыму погиб мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Крыма.
Трагедия произошла в результате несчастного случая.
"Сообщение о происшествии поступило вчера в 17:15. Прибывшие на место медики установили, что погибшим оказался 63-летний мужчина", - сообщили спасатели.
По данным спасателей, мужчина погиб во время ремонтных работ.
"В аквапарке выполнялись ремонтные работы по подготовке к курортному сезону. Один из рабочих оступился, упал и получил травмы, не совместимые с жизнью", - рассказали в ГСЧС.
Причины происшествия устанавливаются.
Фото: aqua-parks.com.ua