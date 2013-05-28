Сын Джемилева понял, что убил человека, только в камере СИЗО

Младший сын лидера Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева 32-летний Хайсер, который вчера в Бахчисарае застрелил из карабина 43-летнего Февзи Эдемова, страдал психическими расстройствами и долгое время лечился в Турции.

Об этом глава Бахчисарайского меджлиса, родственник погибшего Ахтем Чийгоз сообщил сайту "Крым.Комментарии".

По его словам, в момент задержания Хайсер был в неадекватном состоянии и не понимал, что происходит. "Может быть, он понял это только ночью в камере. С ним разговаривали, а он ничего не мог внятно пояснить", - сообщил он.

По словам Чийгоза, в его присутствии семья Джемилева передала правоохранителям историю болезни сына. "Правда она на турецком языке, так как он проходил лечение в Турции", – добавил он.

Напомним, что ранее наличие психических расстройств у сына подтвердил и сам Джемилев.

Ранее "Главред" сообщал, что Хайсер Джемилев убил 43-летнего охранника Февзи, который работал в доме Джемилевых. У него остались жена и ребенок. Сам Хайсер Джемилев дружил с погибшим.

Также напомним, что сейчас Хайсер помещен в СИЗО. Меру пресечения ему изберет Бахчисарайский городской суд. Следственные мероприятия проводятся под руководством прокуратуры.

фото: crimea.comments.ua