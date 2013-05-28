В Одессе неизвестный устроил стрельбу в баре

В Одессе в одном из баров Малиновского района неизвестный злоумышленник выстрелил в 52 летнюю одесситку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.

По ее словам, мужчина из хулиганских побуждений напал на нее, угрожал физической расправой и выстрелил из пистолета системы "Флобер".

Милиционеры задержали 33-летнего гражданина, который сознался в содеянном.

Напомним, 19 мая в Днепропетровске в кафе "Кофе Лайф", расположенного по ул.Олеся Гончара, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой группа вышла из кафе, где и произошла стрельба.