ДТП в Крыму: пострадали 5 человек

В понедельник, 27 мая, в Крыму произошли два ДТП, в которых пострадали пять человек, двое их них — в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УГАИ сообщает investigator.org.ua.

В результате аварии две иномарки перевернулись.

По информации ведомства, в ночь на 27-е в Черноморском районе водитель автомобиля Mazda Xedos, житель Армянска, двигаясь по трассе Черноморское – Воинка, выехал за пределы проезжей части влево и перевернулся. 28-летний водитель и 23-летняя пассажирка получили тяжелые сочетанные травмы. Еще у одной пассажирки 1992 года рождения — черепно-мозговая травма, рваная рана головы, ушибы и ссадины.

Похожее ДТП произошло днем 27-го на автодороге Евпатория — Мирный, когда перевернулся микроавтобус Citroen Jumper. Пострадали водитель, получивший травмы головы и ушиб шейного отдела позвоночника, и 23-летний пассажир (у него травмы головы, резанные раны стоп и ушиб шейного отдела позвоночника).

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Крыму произошло другое ДТП, в котором погибли три человека.

Фото: investigator.org.ua