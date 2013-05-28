После убийства врача в Запорожье у скорой появятся охранники

Среди медиков собираются проводить тренинги по психоанализу и занятия по рукопашному бою.
Кроме того, как стало известно, среди медиков собираются проводить тренинги по психоанализу, занятия по рукопашному бою, консультации с правоохранителями, пишут Вести.
Минздрав также намерен инициировать закон о защите работников скорой помощи. Такие меры собираются предпринять в министерстве после трагических событий в Запорожье, где после нападения на бригаду скорой помощи психически нездорового пациента погибла фельдшер Марина Солонина.
Замминистра здравоохранения Роман Богачев сказал, что к решению проблемы защиты врачей нужно подходить комплексно.
"Необходимо привлекать правоохранительные органы и народных депутатов, вносить предложения относительно создания безопасных условий труда в экстренной медицинской помощи в целом", - заявил он.
Как сообщалось, после трагедии в Запорожье местные медики неотложки уже потребовали, чтобы для них провели тренинги по рукопашному бою, выдали газовые баллончики и электрошокеры, а нападение на них расценивали так же, как и на сотрудника милиции.
Резонансное убийство произошло 24 мая. Психический больной вызвал в одну из квартир на ул. Вроцлавскую, 19, скорую для своей матери, у которой якобы приключился сердечный приступ.
На приехавших медиков он напал с кислотой и ледоколом. Погибла 29-летння фельдшер Марина Савонина (была на седьмом месяце беременности), а врач Павел Татунов и фельдшер Евгений Фисун оказались в реанимации с химическими ожогами.