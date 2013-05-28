После убийства врача в Запорожье у скорой появятся охранники

В Минздраве намерены оборудовать автомобили скорой помощи "тревожными кнопками", а также заключать договора с охранными фирмами, которые бы могли подстраховать милицию, если она не успевает вовремя прибыть по вызову.

Кроме того, как стало известно, среди медиков собираются проводить тренинги по психоанализу, занятия по рукопашному бою, консультации с правоохранителями, пишут Вести.

Минздрав также намерен инициировать закон о защите работников скорой помощи. Такие меры собираются предпринять в министерстве после трагических событий в Запорожье, где после нападения на бригаду скорой помощи психически нездорового пациента погибла фельдшер Марина Солонина.

Замминистра здравоохранения Роман Богачев сказал, что к решению проблемы защиты врачей нужно подходить комплексно.

"Необходимо привлекать правоохранительные органы и народных депутатов, вносить предложения относительно создания безопасных условий труда в экстренной медицинской помощи в целом", - заявил он.

Как сообщалось, после трагедии в Запорожье местные медики неотложки уже потребовали, чтобы для них провели тренинги по рукопашному бою, выдали газовые баллончики и электрошокеры, а нападение на них расценивали так же, как и на сотрудника милиции.

Резонансное убийство произошло 24 мая. Психический больной вызвал в одну из квартир на ул. Вроцлавскую, 19, скорую для своей матери, у которой якобы приключился сердечный приступ.

На приехавших медиков он напал с кислотой и ледоколом. Погибла 29-летння фельдшер Марина Савонина (была на седьмом месяце беременности), а врач Павел Татунов и фельдшер Евгений Фисун оказались в реанимации с химическими ожогами.