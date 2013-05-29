Подробности убийства в доме Джемилева: у погибшего вырваны клочья тела

История с убийством в доме главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, в котором подозревают его младшего сына – Хайсера, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что сила выстрелов была такова, что у погибшего Февзи Эдемова были вырваны куски тела. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Сегодня".

Издание пишет, что в Бахчисарае говорят, что выстрел был не один — это может опровергнуть версию несчастного случая.

Согласно официальной версии милиции, Хайсер Джемилев стрелял в охранника Февзи Эдемова один раз. Однако источник издания в бахчисарайской мэрии утверждает, что выстрелов было как минимум три — пули попали в ногу, плечо и голову Эдемова.

"Милиция не спешит подтверждать эту информацию, потому что тогда отпадет версия несчастного случая с одним выстрелом. Это мощное оружие — там отверстие на входе размером с палец, а на выходе — клочья тела. Стрелял парень с расстояния 20—25 метров. Чтобы попасть, хоть какая-то нужна сноровка. Теперь должны еще спросить и у Мустафы Джемилева, зачем ему карабин с оптикой, и почему он так легкомысленно отнесся к его хранению".

Ранее "Главред" сообщал, что в погибшего попали три пули из карабина СКС, калибра 7, 62 мм.

Графика: segodnya.ua