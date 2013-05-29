Родные убитого охранника уверены: сын Джемилева стрелял в упор

История с убийством в доме главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, в котором подозревают его младшего сына – Хайсера, продолжает обрастать подробностями. Родной брат погибшего охранника Февзи Эдемова – Асан – уверен, что стреляли в упор.

Об этом он заявил в комментарии "Вестям".

Асан одним из первых прибыл на место трагедии: "Это было умышленное и хладнокровное убийство. Его специально позвали туда, Февзи должен был работать в этот день в Севастополе. Я не знаю, месть это или что, но моего брата уже нет. У него отстрелено пол-лица! Февзи упал там же, где его застрелили, когда подвязывал помидоры. Я, как бывший военный, говорю вам: "В моего брата стреляли в упор".

"Слова Мустафы Джемилева о том, что Февзи получал хорошую зарплату — неправда, — говорит Асан. — Посмотрите на дом, в котором живут родители Февзи и много лет прожил он сам. Тут все делалось своими силами и, несмотря на то, что мы родственники Ахтема Чийгоза (главы Бахчисарайского Меджлиса - Ред.), мы ни копейки не получили от Меджлиса на обустройство".

Также Асан Эдемов уверяет, что ни Мустафа Джемилев, ни кто-либо из его родственников до сих пор не выразил соболезнования их семье: "Он заплатит за все. Пусть теперь обеспечивает детей моего брата, родителей. Я сомневаюсь, что моя мать переживет эти похороны...".

Мать Февзи — Эмине Эдемова — тоже требует, чтобы виновного судили по всей строгости: "У Февзи остались жена, двое детей, родители, брат. А эта тварь разрядила в него винтовку. Его не надо судить, его надо вынести на улицу и при всех наказать. Что его, посадят? Нет, он в Крыму уже не появится: поедет жить в Турцию. Но отец тоже должен отвечать за сына".

Ранее "Главред" сообщал, что выстрелов было как минимум три — пули попали в ногу, плечо и голову Эдемова. При этом сила пуль была такова, что были вырваны куски тела.

Фото: vesti.ua