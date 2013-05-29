Сын Джемилева сидел на кокаине и иногда был зверски жесток – СМИ

История с убийством охранника Февзи Эдемова, которое произошло в доме главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, и в котором подозревают его младшего сына – Хайсера, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что 32-летний Хайсер был наркоманом, и при вспышках гнева становился зверем

Об этом сообщают "Вести".

В 30-тысячном Бахчисарае многие знали лично и Хайсера, и его жертву. Говорят, что оба парня были не разлей вода. Но при этом, как говорят, сына Джемилева иногда замечали "под кайфом" в ресторанах и казино.

Издание пишет, что Хайсер плотно сидел на кокаине. И в день трагедии его, якобы, видели возле точек, где из-под полы торгуют "кайфом".

"Вспышки гнева у Хайсера случались, и тогда он становился зверем, мог распустить руки или оскорбить", — рассказала одна из сотрудниц Бахчисарайского горсовета.

Ранее "Главред" сообщал, что выстрелов было как минимум три — пули попали в ногу, плечо и голову Эдемова. При этом сила пуль была такова, что были вырваны куски тела.