В Киеве покончил с собой подполковник Службы внешней разведки

В Киеве сегодня, 29 мая, покончил жизнь самоубийством подполковник Службы внешней разведки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

По данным милиции, окровавленного подполковника в ванной комнате обнаружила его жена.

"Сначала на полу ванной комнаты женщина увидела кровь, а когда зашла, увидела, что ее муж находится в ванной в воде и тяжело дышит. После этого она вызвала "скорую помощь", и пыталась оказать медицинскую помощь, но офицер умер до приезда врачей", - рассказали в ведомстве.

Также в МВД подчеркнули, что на теле подполковника был обнаружен порез левой руки, а на полу ванной комнаты лежал травматический пистолет калибра 9 мм.

На полу была найдена стреляная гильза калибра 9 мм.

Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

"Погибший проходил службу во внешней разведке Вооруженных Силах Украины в звании подполковника", - отметили в милиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному событию.

Напомним, как сообщал "Главред", 30 марта застрелился экс-глава Советской разведки Леонид Шебаршин.

Перед смертью он написал записку, в которой пояснил причины своего поступка.