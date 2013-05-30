В Днепропетровске сожгли джип известного футболиста

Автомобиль BMW X6, который, предположительно, принадлежал известному футболисту, сегодня сгорел на парковке.
Об этом сообщает "Мост-Днепр".
Передняя часть и салон автомобиля были полностью уничтожены огнем. Также пострадал Lexus, который стоял на соседнем парковочном месте.
По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит полузащитнику "Днепра" Денису Олейнику.
Как сообщили в милиции, предварительной причиной возгорания стал поджог.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия.
Фото: "Мост-Днепр"