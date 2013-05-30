В Днепропетровске сожгли джип известного футболиста

В Днепропетровске сегодня, 30 мая, около 8 часов утра сгорел внедорожник BMW X6.

Об этом сообщает "Мост-Днепр".

Передняя часть и салон автомобиля были полностью уничтожены огнем. Также пострадал Lexus, который стоял на соседнем парковочном месте.

По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит полузащитнику "Днепра" Денису Олейнику.

Как сообщили в милиции, предварительной причиной возгорания стал поджог.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия.

Фото: "Мост-Днепр"