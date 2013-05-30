На Буковине милиционер сбил насмерть 18-летнего парня

На Буковине сотрудник милиции во время дорожно-транспортного происшествия смертельно травмировал 18-летнего юношу – жителя Хотинского района Черновицкой области.

Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, трагедия с участием правоохранителя произошла 30 мая в Хотинском районе Черновицкой области.

Установлено, что работник органов внутренних дел находился вне службы и управлял собственным автомобилем. Результаты медицинской экспертизы засвидетельствовали трезвое состояние водителя.

По данному факту проводится служебная проверка с изучением деталей трагического происшествия.

По ее результатам будет принято решение согласно УПК Украины.

Напомним, 11 мая в Днепропетровске, на ж/м Красный Камень сотрудник милиции на Volkswagen с номерами 0073 устроил аварию.

По словам очевидцев, милиционер грубо нарушил ПДД и превысил скорость.