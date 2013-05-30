Под Киевом застрелен бизнесмен

Под Киевом на Бориспольской тарссе около 18.30 застрелили бизнесмена.

"Это произошло практически на выезде из столицы, возле остановки "Пролисок" в направлении Борисполя. 40-летний предприниматель, который занимается строительным бизнесом, ехал по направлению выезда из Киева на своем Mercedes S 600. Вместе с ним в машине находился его партнер по бизнесу, тоже киевлянин 40 лет. По ходу движения между партнерами возникла ссора, и пассажир схватил пистолет и дважды выстрелил в водителя. Машина остановилась, стрелявший вышел, и пошел пешком в направлении Борисполя", - рассказал источник в столичной милиции, пишут Вести.

Убийцу задержали быстро и сейчас его допрашивают.

Напомним, 23 апреля на улице Саксаганского в Киеве неизвестные зарезали местного 35-летнего бизнесмена Анатолия Парфенюка.

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Как сообщали СМИ предпринимателя могли зарезать из-за ценных бумаг.