В санатории Крыма балкон рухнул прямо на детей, один ребенок - в реанимации

В Симеизском детском санатории "Юность" около 19.00, у 6-го корпуса обвалился балкон, пострадали дети.

Об этом с места происшествия сообщает журналист одного из местных изданий, пишет Сегодня.

"Четверо детей получили травмы, на балконе стояли двое мальчишек и две девочки. Балкон 3-го этажа рухнул сначала на 2-ой этаж, потом на землю. Мальчишки успели как-то ухватится они получили ушибы и сильно не пострадали. Девочки из Львова — им по 10 лет, они пострадали сильнее, у одной открытая черепно-мозговая травма, сейчас она находится в реанимации. У другой шок и она также в больнице".

По словам журналиста, отдыхающих в "Юности" детей, заставляли смывать кровь с асфальта. Сейчас сотрудники санатория ждут приезда милиции.

Напомним, 23 мая в Одессе рухнул трехэтажный жилой дом. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек.