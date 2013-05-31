Умерла девочка, пострадавшая в результате обрушения балкона в Крыму

Сегодня ночью в Ливадийской больнице умерла девочка, которая пострадала во время обрушения балкона в санатории "Юность" в Крыму. Медики 5 часов боролись за ее жизнь, пишет Сегодня.

Из-за множественных травм она умерла в лифте больницы от остановки сердца. После падения девочка получила переломы основания черепа и отек мозга, пишет УНН.



Как сообщили в ГСЧС Украины, смерть ребенка наступила в 1.15 ночи.

Как сообщалось, в Симеизе в туберкулезном детском санатории вечером 30 мая произошел несчастный случай - рухнул балкон здания. Пострадали дети, одна из девочек была отправлена в реанимацию.

Трое детей со Львова вышли на балкон третьего этажа спального корпуса (1906 г. строительства). Балкон обрушился. В результате происшествия две девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что один из потерпевших находится в реанимационном отделении Ливадийского больнице в крайне тяжелом состоянии. Состояние второй пострадавшей девочки медики оценивают как удовлетворительное. Детям - 10 и 11 лет.