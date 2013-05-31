Под Днепропетровском во время взрыва боеприпасов пострадали двое военных

В Днепропетровской области на полигоне Гвардейское прогремели взрывы, в результате -двое военнослужащих ранены.

Об этом рассказа днепропетровский прокурор по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Роман Резниченко, передает УНИАН.

По его словам, на полигоне проводились работы по утилизации устаревших боеприпасов.

30 мая на полигоне загорелась трава. Военнослужащие начали ее тушить. В это время сдетонировали боеприпасы прошлых лет, рассказал прокурор.

"В результате взрыва боеприпасов двое солдат получили ранения и были госпитализированы", - уточнил он.

По его словам, состояние одного из военнослужащих средней тяжести, второго - удовлетворительное.

Ситуацию расследует военная прокуратура.

Напомним, в Сумской области на заводе по производству детонаторов произошел взрыв. Один человек погиб, двое пострадали.