Смерть ребенка в Крыму: директору санатория грозит 5 лет тюрьмы

Крымская милиция возбудила уголовное дело по факту обрушения балкона, которое привело к смерти ребенка, в санатории "Юность" в крымском Симеизе. Директору учреждения грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-офицера ГУ МВД автономии Ольгу Кондрашову.

Напомним, трагедия произошла вечером 30 мая в детском туберкулезном санатории в Симеизе. В спальном корпусе, построенном еще в 1906 году, обвалился балкон, на котором находились. Две девочки были доставлены в больницу, одна из них умерла от полученных травм.

По информации МВД, в Симеиз выехал начальник крымского главка милиции Михаил Слепанев, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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"Ялтинским горотделом милиции открыто уголовное производство по части второй, статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, - авт.), процессуальное руководство осуществляет прокуратура города. Виновному грозит до 5 лет лишения свободы", - отметила Кондрашова.

Видео: Канал "Украина", Фото: "Крым. Комментарии".