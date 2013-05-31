У Богатыревой знали о "плачевном состоянии" санатория, где погиб ребенок - министр

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что возглавляемый Раисой Богатыревой Минздрав знал о плачевном состоянии детского туберкулезного санатория, где вчера погиб ребенок.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать санаторий "Юность" в управление Совета министров Крыма, аргументируя именно тем, что он в "плачевном состоянии" и при этом МОЗ Украины совершенно не уделяет внимания решению проблем этого детского санатория. МОЗ Украины нам отказывало без объяснений", - заявил Лиев.

Крымский министр напомнил, что в прошлом году он публиковал список из 15 крупных санаториев и отелей, посещать которые не рекомендуется.

"Под номером 12 в этом списке был Санаторий МОЗ Украины "Юность". Реакции органа управления (МОЗ Украины) не последовало" - написал Лиев.

Ранее "Главред" сообщал, что трагедия произошла вечером 30 мая в детском туберкулезном санатории в Симеизе. В спальном корпусе, построенном еще в 1906 году, обвалился балкон, на котором находились. Две девочки были доставлены в больницу, одна из них умерла от полученных травм.