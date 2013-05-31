Глава Симеиза заявил, что ребенок погиб из-за политики

В Симеизе причиной обрушения балкона в санатории "Юность", в результате которого погибла девочка, стала несанкционированная политическая акция под зданием.

Об этом заявил и.о. мэра Симеиза Юрий Ломенко, которого цитирует пресс-служба Симеизского поселкового совета, пишет Украинская правда.

Акция была организованная объединением "Гражданский комитет Большой Ялты" во главе с кандидатом в мэры Ялты Григорием Тараненко.

"Эти люди устроили предвыборный фарс: пришли в закрытый противотуберкулезный детский санаторий с требованиями, чтобы им разрешили ходить на пляж через территорию здравницы", - рассказывает Ломенко.

"Подняли шум, устроили целую революцию. Естественно, детям стало интересно, кто это воюет, и они, несмотря на запреты воспитателей, вышли на аварийные балконы. Балкон рухнул – и случилась трагедия", - сказал он.

Секретарь поселкового совета Симеиза подчеркнул, что органы власти поселка не давали разрешений на проведении акции.

Как известно, в результате обрушения балкона одна девочка погибла, другая находится в больнице.

Как сообщалось, в Симеизе в туберкулезном детском санатории вечером 30 мая произошел несчастный случай - рухнул балкон здания.

Трое детей со Львова вышли на балкон третьего этажа спального корпуса (1906 г. строительства). Балкон обрушился. В результате происшествия две девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что один из потерпевших находится в реанимационном отделении Ливадийского больнице в крайне тяжелом состоянии. Состояние второй пострадавшей девочки медики оценивают как удовлетворительное. Детям - 10 и 11 лет.

Директору учреждения грозит наказание до 5 лет тюрьмы.