В Донецке таксисту дали 4 года тюрьмы за смерть пьяного чиновника

Куйбышевский райсуд Донецка приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего таксиста Михаила Боголюба, обвинявшемуся по делу о резонансном ДТП со смертельным исходом, произошедшем в 2010 году.

Об этом со ссылкой на адвоката осужденного - Дмитрия Шевченко - сообщает "ОстроВ".

Он уточнил, что в окончательном приговоре с Боголюба сняли часть обвинения - в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Все началось 25 сентября 2010 года, когда Боголюб, еще будучи таксистом, прибыл по вызову, но отказался везти выпивших пассажиров и попросил снять заказ. Это не понравилось провожавшему своих друзей донетчанину Юрию Иванченко, сообщает Gazeta.ua.

Он повис на двери уезжающего "Ланоса", пытаясь остановить такси, но на повороте сорвался и попал под встречную машину. Погибший оказался высокопоставленным чиновником, а его супруга – работницей СБУ. Именно этим, высоким статусом потерпевших, семья подсудимого объясняет жесткость приговора: в апреле 2012 года таксист был приговорен к 4 годам колонии и выплате 121 тысячи гривен компенсации пострадавшей семье.

Эксперты дали заключение о том, что описанная ситуация не вписывается в рамки действующих правил дорожного движения, и поэтому установить причинно-следственную связь между поведением водителя такси и наступившими трагическими последствиями невозможно. Однако, суд посчитал, что вина Боголюба в смерти человека доказана. Адвокаты бывшего таксиста подали апелляцию, в результате чего приговор суда первой инстанции был отменен и отправлен на повторное судебное рассмотрение.

В своем последнем слове в суде 27 мая 2013 года Боголюб заявил, что не согласен с обвинением, поскольку, по его убеждению, следствие не разобралось с подробностями происшествия, не учло показаний свидетелей, не привело прямых доказательств его вины.

Как уточнил адвокат Шевченко, с учетом того, что Боголюб уже провел в заключении около двух лет, пока шло следствие и суд, за решеткой ему осталось провести также около двух лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2011-го в Донецке произошло другое резонансное ДТП: Артем Миргородский насмерть сбил на остановке двоих человек кузнеца и учительницу, а в октябре 20120-го судья Куйбышевского райсуда Виктор Гаврилов оставил его за решеткой.

Фото: gazeta.ua