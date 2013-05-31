Ураган в Одессе валил деревья и рвал провода, опубликованы фото и видео

В пятницу, 31 мая, вечером в Одессе разгулялась стихия. За десять минут ураган успел повалить десятки деревьев и погасить свет в центре города - на Фонтане и Таирова.

В разных районов города фиксировались сильнейший ветер, ливень и упавшие деревья. В частности, пострадали зеленые насаждения в Городском саду, сообщает Думская.net

"Когда налетел вихрь, люди, отдыхавшие на летних площадках ресторанов, лезли в окна заведений, а некоторых даже затаскивали", — рассказал очевидец Евгений, встретивший непогоду в центре.

Видео урагана смотрите здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган в Сумах вырывал деревья с корнем и валил билборды, опубликованы фото и видео

По его словам, сильно повреждена сцена, подготовленная к фестивалю бального танца "Кубок Dance – History".

Другой очевидец, Юрий, рассказал о ситуации на Фонтане: "Здесь летали жестяные куски заборов, словно гильотины. Люди на машинах останавливались и забирали пешеходов с собой".

Впрочем, к 22:40 в центре города свет появился. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 мая стихия обрушилась на Харьков. В результате ливня, который прошел около 15:00, центр Харькова оказался затоплен (ФОТО, ВИДЕО).

Фото: dumskaya.net, Виктор Петренко / Facebook, видео: youtube.com