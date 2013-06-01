Ночной ураган в Одессе убил человека, разгромил торговый центр и остановил трамваи, опубликованы фото

В ночь на субботу, 1 июня, на Одессу обрушились ураган ливень и град небывалой силы, из-за которых погиб один человек, а еще пять с тяжелыми травмами попали в больницу.

Об этом сообщает Думская.

Кроме того ветер валил деревья, выбивал окна в квартирах и сносили летние кафеи торговые павильоны.

Упавшими деревьями было парализованное трамвайное движение на 6-й ст. Большого Фонтана, также затруднено движение по ул. Черняховского.

Ветер разбил стёкла в Торговом центре "5-й элемент" и разгромил пляжи Аркадии.

Кроме того, на Педагогической мужчина погиб от поражения электротоком от оборванных проводов.

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Фото: dumskaya.net