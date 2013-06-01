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Поваленная будка охраны автостоянки на ул. Жаботинского (6я Фонтана) Думская
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Парализованное трамвайное движение. 6я ст. Большого Фонтана Думская
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Ночной ураган в Одессе убил человека, разгромил торговый центр и остановил трамваи, опубликованы фото Думская
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Пострадала так же ограда МГУ Думская
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Ночной ураган в Одессе убил человека, разгромил торговый центр и остановил трамваи, опубликованы фото Думская
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Разбитые ветром стёкла в ТЦ "5-й элемент" Думская
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Покореженные части металлического забора Думская
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Пляжи Аркадии Думская
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Клуб "Ё Москоу" и прилегающий пляж Думская
В ночь на субботу, 1 июня, на Одессу обрушились ураган ливень и град небывалой силы, из-за которых погиб один человек, а еще пять с тяжелыми травмами попали в больницу.
Об этом сообщает Думская.
Кроме того ветер валил деревья, выбивал окна в квартирах и сносили летние кафеи торговые павильоны.
Упавшими деревьями было парализованное трамвайное движение на 6-й ст. Большого Фонтана, также затруднено движение по ул. Черняховского.
Ветер разбил стёкла в Торговом центре "5-й элемент" и разгромил пляжи Аркадии.
Кроме того, на Педагогической мужчина погиб от поражения электротоком от оборванных проводов.
Больше фото и видео урагана и ночной грозы над Одессой СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.
Фото: dumskaya.net