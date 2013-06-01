Подробности трагедии в санатории: администрация просила не звонить родителям

История с гибелью в санатории 10-летней Дианы Сидельник продолжает обрастать подробностями. На страничке в соцсети "Вконтакте" есть группа, которую создали дети, побывавшие в санатории "Юность" в Крыму. Один из очевидцев, Миша Гребнюк, написал о том, что происходила после того, как рухнул балкон, сообщает "Сегодня".

"Администрацию санатория никто не видел, женщина, которая отвечала за этих детей, говорила, что родителем не стоит звонить т.к. они будут переживать. Подумайте о своих детях!!!!", - написал очевидец.

Также он призвал людей не посылать детей в этот санаторий.

Пользователь Елена Ченина обратила внимание на то, что на детях экономят. Рядом с санаторием находятся платные деревянные домики в отличном состоянии.

"Зато у платных отдыхающих комфортные деревянные домики!!!! У них ничего не обвалится, а на детях экономят. Нет, чтоб на эти средства детям сделать как минимум безопасное проживание!!!", - написала Елена в той же группе санатория.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате обрушения балкона в санатории "Юность" в Симеизе в ночь на 31 мая 10-летняя девочка из Львова погибла, а 11-летняя находится в больнице с травмами. Еще одному ребенку удалось зацепиться за бетонную перекладину и выжить.

Фото: segodnya.ua