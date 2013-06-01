Ночной ураган обесточил почти 400 населенных пунктов в Украине

В ночь на субботу, 1 июня, над Украиной пронесся ураган, сопровождавшийся сильным дождем и шквальными порывами ветра. Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 398 населенных пунктов в шести областях.

Особенно пострадала Одесская область, где был обесточен 261 населенный пункт, Киевская область - 83, Житомирская - 23, Винницкая область - 20, Николаевская область - 7 и Волынь - 4 населенных пункта.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Ранее "Главред" сообщал, что ночной ураган, который пронесся над Одессой, ломал деревья и переворачивал торговые павильоны. Погиб один человек, еще пять – были травмированы упавшими ветками.

О том, какой ущерб был нанесен Одессе, СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.