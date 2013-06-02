Непогода на Западе Украины: погибли двое подростков

Трагические случаи зафиксированы в Хмельницкой и Ровенской областях.
В западноукраинских Хмельницкой и Ровенской областях в результате непогоды погибли двое подростков.
Как сообщает ТСН, на Хмельнитчине молния убила 14-летнюю девочку, которая разговаривала по мобильному телефону во время грозы.
В Ровенской области погиб 17-летний парень - его задавило плитой.
Погибший пережидал дождь в заброшенном здании, стену которого подмыло водой.
Кроме того, ливень парализовал движение и в самом Ровно. Некоторые улицы пришлось перекрыть из-за подтопления. Залило и частные дома. Там весь день откачивали воду.
Ровно затапливает традиционно - из-за изношенности и захламленности системы водоотводов, отмечают журналисты.
Напомним, в ночь на 1 июня от урагана, ливня и града пострадала Одесса, погиб человек.
Всего же по Украине было обесточено около 400 населенных пунктов в шести областях. Главный удар стихии пришелся именно по Одесской области.
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Видео: ТСН.