В Одессе из-за пьяной компании произошла тройная авария: погиб человек

На проспекте Жукова в Одессе 1 июня из-за пьяной компании произошла авария, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщает ТСН.

Детали происшествия стали известны после того, как в Сети появился ролик, снятый на видеорегистратор одним из пострадавших.

На видео ясно видно, как едущий на большой скорости джип врезается в автомобиль.

Первая машина переворачивается и врезается в третью, из салона которой и велась съемка.

В перевернувшемся автомобиле погиб человек.

По словам очевидца происшествия, все пассажиры машины, спровоцировавшей ДТП, были пьяными.

"Компания в джипе была мертвецки пьяна. Кроме того, все "забыли" кто сидел за рулем, и хотят все списать на "жмурика", - заявил основатель Общественного Контроля Сергей Дубенко.