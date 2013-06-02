В Одессе из-за пьяной компании произошла тройная авария: погиб человек

В Одессе пьяная компания на джипе спровоцировала ДТП, в котором погиб один человек.
На проспекте Жукова в Одессе 1 июня из-за пьяной компании произошла авария, в результате которой погиб человек.
Об этом сообщает ТСН.
Детали происшествия стали известны после того, как в Сети появился ролик, снятый на видеорегистратор одним из пострадавших.
На видео ясно видно, как едущий на большой скорости джип врезается в автомобиль.
Первая машина переворачивается и врезается в третью, из салона которой и велась съемка.
В перевернувшемся автомобиле погиб человек.
По словам очевидца происшествия, все пассажиры машины, спровоцировавшей ДТП, были пьяными.
"Компания в джипе была мертвецки пьяна. Кроме того, все "забыли" кто сидел за рулем, и хотят все списать на "жмурика", - заявил основатель Общественного Контроля Сергей Дубенко.