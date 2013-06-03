Пожар в Виннице: огнем уничтожена часть тюрьмы

В воскресенье, 2 июня, в Виннице вспыхнула крыша колонии № 1. В результате пожара было уничтожено 200 метров крыши.

Пожар возник в 13.30, когда в Виннице на территории учреждения исполнения наказаний № 1 в четырехэтажном здании для заключенных на крыше возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена кровля на площади около 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В 16.40 мин. пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что в одной из тюрем Гондураса произошел крупный пожар, в результате которого десятки заключенных погибли, еще около 40 были ранены. А по неофициальным данным, число жертв пожара превысило 272 человек.