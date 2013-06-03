Опубликованы фото смертельного ДТП в Одессе

Пресс-служба ГАИ опубликовала фото смертельного ДТП в Одессе, где погиб один человек, и еще четверо были травмированы.

Напомним, что авария произошла в субботу 1 июня, около 5 часов утра на регулируемом перекрестке улиц 25-й Чапаевской дивизии и Маршала Жукова.

Столкнулись сразу три автомобиля: Mercedes ML400", Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП один пассажир "Мерседеса" погиб, а водитель "Сузуки" и еще трое пассажиров "Мерседеса" получили телесные повреждения. Сейчас идет расследование.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на слова очевидца происшествия, что все пассажиры машины, спровоцировавшей ДТП, были пьяными.

"Компания в джипе была мертвецки пьяна. Кроме того, все "забыли" кто сидел за рулем, и хотят все списать на "жмурика", - заявил основатель Общественного Контроля Сергей Дубенко.

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Фото: sai.gov.ua