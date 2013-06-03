В смертельном ДТП на Ровенщине погибли отец с младенцем

В Ровенской области в воскресенье, 2 июня, на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов, вблизи села Ракитное, Костопольского района произошло дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили в ГАИ Ровенской области, причины столкновение автомобиля Opel Omega и автобуса Mercedes-Benz 0404 пока неизвестны.

В результате ДТП водитель автомобіля Opel Omega и его сын, которому 13 июня исполнился бы один год, от полученных телесных повреждений погибли на месте аварии.

Также, в ДТП телесные повреждения получила и пассажирка автомобил Opel Omega. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение Костопольской больницы.

Это происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства этого ДТП сейчас выясняют следственные органы.

Напомним, 4 мая, на автодороге Киев-Чоп в Ровенской области, недалеко от села Федоровка, автомобиль "Дэу Ланос" протаранил маршрутный микроавтобус "Фольксваген"

фото: сайт ГАИ МВД Украины