На Донбассе бизнесмены задержали грабителей, срывавших золотые цепочки

В Славянске Донецкой области два бизнесмена, став свидетелями ограбления, организовали погоню и задержали серийного преступника. Следствие установило, что на счету злоумышленника множество подобных эпизодов, сообщает "Сегодня".

Ранее не знакомые Андрей Богомол и Александр Шишук в один и тот же час заехали на СТО и невольно стали свидетелями, как двое молодых людей прямо на улице сорвали с девушки золотую цепочку и бросились бежать.

"Я заехал на "Шиномонтаж" отремонтировать свой автомобиль, и ждал, когда поменяют колесо, - рассказал Александр Шишук. - Вдруг увидел, как двое мужчин убегали от женщины, которая кричала, что у нее сорвали цепочку. Долго не раздумывая, бросился бежать за ними".

Вслед за Александром на своем автомобиле с места сорвался Андрей. По пути он подобрал Александра, и они вместе начали прочесывать квартал. На одной из улиц увидели двух бегущих парней и догнали их.

"Нам удалось задержать одного, - рассказывает Андрей. - И как оказалось, именно того, кого нужно - похищенная цепочка находилась у него. Мысль была только одна: нужно наказать, чтобы остальным неповадно было, ну, и помочь милиции"

Задержанного передали правоохранителям. Его подельник сотрудниками уголовного розыска был задержан через три дня.

"Задержанные подозреваются в совершении 6 грабежей, которые были совершенны на территории города", - рассказал начальник Славянской милиции Александр Мельковский. - Уголовные производства открыты по ст.186 ч.2 УК Украины - грабеж, совершенный повторно группой лиц. По словам правоохранителей, нынче подозреваемые находятся под стражей, им грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: poka-mir.ru