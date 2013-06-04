Подробности ДТП с Кинахом: сделать виновным могут киевского коммунальщика

Начальник участка одного из коммунальных предприятий Киева Михаил Бондаренко может быть признан виновником ДТП, в которое в декабре 20120-го на Обуховской трассе попал экс-премьер Анатолий Кинах.

Тогда на нерегулируемом перекрестке столкнулись Volkswagen Phaeton Кинаха и фургон Opel Combo, напомнили "Вести".

После ДТП попали в больницу помощник экс-премьера и водитель "Опеля" — киевлянин Михаил Бондаренко.

"Недавно мне вручили уведомление о подозрении, то есть фактически признали обвиняемым по делу об аварии, — заявил Бондаренко, который трудится начальником участка столичного коммунального предприятия. — Помощник Кинаха получил какие-то травмы, потому теперь судить будут меня. Обвинение по ст. 286 ч. 1 — "Нарушение Правил дорожного движения", наказание от 1700 грн штрафа до ограничения свободы на 3 года".

Сам Кинах заявил, что не вмешивается в расследование ДТП: "Пусть компетентные органы разбираются, я на них не влияю. Мой помощник получил травму позвоночника, но я ему помог, и сейчас он работает".

Ранее "Главред" сообщал, что 3 декабря на трассе Киев-Конча-Заспа автомобиль Volkswagen Phaeton, принадлежащий Анатолию Кинаху протаранил Opel, который разворачивался на дороге.

Фото: Магнолия-ТВ