В смертельном ДТП в Крыму погиб украинец, пострадали трое россиян

3 июня, в Крыму в результат столкновения двух автомобилей около 14:00 на 679 км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта пострадали три гражданина России.

На месте ДТП скончался водитель одного из автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, в частности, водитель Mazda 3 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. После столкновения на месте происшествия скончался водитель Mazda 3, в то время как водитель Renault травмировался.

В больницу с повреждениями разной степени тяжести были доставлены три жители Калуги. У 24-летней девушки - черепно-мозговая травма и ранение глаза. Еще один пассажир, 37-летний мужчина, получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и рубленую рану головы. Пострадал в аварии и самый маленький пассажир Renault, 6-летняя россиянка.

По предварительным данным, у девочки тупая травма живота и ушиб внутренних органов.

Причины катастрофы устанавливаются.

Напомним, 27 мая, утром в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.



Авария произошла на 89-м километре автодороги Красноперекопск – Симферополь, когда Chevrolet столкнулся с Geely.