После ДТП с женой Реброва родным погибшей не вернули кольцо с бриллиантом и деньги

Правоохранители продолжают расследовать ДТП с участием жены тренера "Динамо" Сергея Реброва – Людмилы, в котором погибла 19-летняя Евгения Веременко. Как оказалось, ее личные вещи до сих пор не отдали родителям.

Об этом мама погибшей Евгении - Людмила Кузьменко рассказала "Вестям".

Как рассказали в МВД, Людмила Реброва, проходит по делу в качестве свидетеля, уведомление о подозрении не получала. "Я постоянно звоню следователю, но он мне говорит одно и то же: "Продолжаются экспертизы", — рассказала Людмила Кузьменко, мама погибшей Евгении. — Я спрашиваю, когда дело передадут в суд, но он мне не называет никаких конкретных сроков. Ребровы ко мне также не приходили".

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Женщина до сих пор принимает успокоительные таблетки, ходит в черном платке.

"Мне очень тяжело. Мы живем в неведении. Никто к нам не приходил, понятия не имеем, как идет следствие. Даже не знаем, точное время смерти Жени. Дочкиных вещей не отдали. Ни обручального кольца с бриллиантом, ни сережек, ни мобилки, ни денег, ни ключей от квартиры", - рассказала Кузьменко.

Между тем пострадавший в ДТП с женой Реброва киевлянин 21-летний Владимир Веременко выписался из больницы. Могилу 19-летней жены Жени он впервые проведал спустя месяц после аварии. "Володя на ходунках, но уже передвигается, - говорит его отец. – Очень хотел на кладбище. Ему ж до последнего не говорили, что Женечка погибла. Сейчас у него вторая волна осознания всего, что произошло".

Ранее "Главред" сообщал, что авария случилась 14 марта на Столичном шоссе. Джип Range Rover столкнулся с "Жигулями", в которых ехала молодая пара. 19-летняя Евгения Веременко, бывшая на пятом месяце беременности, погибла на месте происшествия. Ее муж Владимир получил тяжелые травмы.