Авария под Киевом: столкнулись иномарки, есть жертвы

Во вторник, 4 июня, около 14.00 под Киевом произошло ДТП, во время которого погибли люди.

Авария случилась на трассе Киев – Ковель, перед въездом в Бородянку со стороны столицы.

Как сообщил корреспондент "Главреда", столкнулись две иномарки – при этом одна из них от удара даже перевернулась, вторая – была сильно покорежена.

Как минимум один человек, погиб, сообщил очевидец. По его словам, проезд на этом отрезке "Варшавки" сильно затруднен.

Ранее "Главред" сообщал, что на трасе Киев-Ковель (на Гостомельском )шоссе в нескольких километрах от контрольного пункта ГАИ "Гостомель" произошло ДТП. При развороте фуры Mercedes с молдавскими номерами в нее врезался автомобиль Lanos. Водитель и пассажиры легкового авто получили многочисленные травмы.