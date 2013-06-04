ДТП в Киеве: мотоцикл разорвало пополам, погибли два молодых парня

Во вторник, 4 июля, в Киеве произошло жуткое ДТП со смертельным исходом, в котором погибли водитель и пассажир мотоцикла.

ДТП произошло на улице Борщаговской, 115, в Соломенском районе, сообщает Управление ГАИ Киеве.

Погибли два молодых парня в возрасте 25-30 лет. За рулем мотоцикла был студент одного из вузов Киева. На месте ДТП был найден студенческий билет, другие данные устанавливаются, рассказали в ГАИ.

По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом Honda CBR600, двигался со стороны улицы Индустриальной в направлении Воздухофлотского проспекта. Мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и металлический отбойник.

"Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало пополам", - отмечается в сообщении.

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а пассажир от полученных телесных повреждений умер в карете "скорой помощи".

Ранее "Главред" сообщал, что в ДТП под Киевом столкнулись иномарки, погибли люди.

Фото: udai.kiev.ua