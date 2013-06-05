В Крыму автобус врезался в машину с газом, 9 пострадавших

В Крыму столкнулись пассажирский автобус и грузовик с газом. В результате аварии пострадали 9 человек.

Как сообщили в Управлении ГАИ Крыма 4 июня, днем автобус с пассажирами врезался в машину, перевозящую баллоны с газом. ЧП произошло на Ялтинской трассе возле села Перевальное.

По информации Госавтоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение дистанции 37-летним водителем пассажирского автобуса UZOTOYOL.

Кроме самого водителя, который отделался ушибами и несколькими выбитыми зубами, в ДТП пострадали 8 пассажиров. Так, у 42-летней жительницы Перевального врачи диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом левой голени.

У 50-летнего мужчины - ушиб грудной клетки и перелом ребер. Наиболее тяжелые травмы получила 21-летняя пассажирка автобуса, жительница Перевального - у девушки закрытый перелом бедра, тупая травма живота, перелом костей таза. Прибывшим на место спасателям пришлось оказать ей противошоковую терапию.

"Девушка пострадала больше всех, так как находилась на переднем сидении, куда пришелся удар", - пояснили спасатели.

Еще 5 пассажиров автобуса отделались ушибами и сотрясениями.

Напомним, 23 мая, на трассе Севастополь – Ялта попал в ДТП и перевернулся автобус с детьми.

фото; видео: События Крыма