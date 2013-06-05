В Сумах автобус врезался в остановку, пострадали 2 человека

В Сумах автобус врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два человека.

Происшествие произошло почти в центре города на улице Харьковской.

По предварительным данным, причиной столкновения является то, что водитель "ГАЗели" не соблюдал безопасную дистанцию, превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УГАИ УМВД Украины в Сумской области, в автобус "Богдан", который двигался по маршруту № 59А "Басы - Центр" и принадлежит коммунальному предприятию "Электроавтотранс", врезался тентовый автомобиль ГАЗ 330202.

В результате удара автобус перелетел через бордюр, снес урну и врезался в магазин, расположенный на остановке общественного транспорта.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса: у одного из них черепно-мозговая травма, у второго – перелом носа. Кроме того, оба транспортных средства, а также магазин получили существенные повреждения.

Напомним, 26 марта, в Сумах водитель джипа не справился с управлением и влетел в маршрутку на остановке. Позже в его крови был обнаружен алкоголь.

По словам водителя маршрутки, автомобиль "Hyundai Tucson" совершал поворот на большой скорости, но не справился с управлением, влетел в снежный вал и перевернулся.



В полете джип задел маршрутку, которая стояла на остановке. На тот момент в салоне маршрутки было около 20 человек.