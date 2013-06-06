Очередное нападение на скорую помощь: в Одессе псих убил мать и порезал врачей

Медики скорой, приехавшие по вызову подверглись нападению - одному психбольной поранил шею, другому - руку.
5 июня, вечером, в Приморский райотдел милиции в Одессе поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что на улице Канатной совершено нападение на медработников.
Как сообщили в пресс-службе МВД Одесской области, прибывшие на место происшествия сотрудники милиции установили, что во дворе дома произошла драка: 30-летний мужчина нанес удары ножом сначала матери, а потом своей сестре, которая вступилась за женщину. Мать нападавщего от полученных ранений скончалась на месте.
Медработники скорой помощи, приехавшие по вызову, также подверглись нападению - одному из них человек, который продолжал безобразничать, поранил шею, второму - руку.
Сотрудники милиции задержали злоумышленника, который оказывал сопротивление.
Мужчина проходил лечение в психиатрической больнице, откуда был выписан около двух месяцев назад.
Напомним, 24 мая в Запорожье на бригаду скорой помощи с кислотой и ледоколом набросился психически больной.
Фельдшер скорой, 29-летняя Марина, которая была на седьмом месяце беременности скончалась на месте от 32 колотых ранений. Еще два человека врач и фельдшер оказались в реанимации с химическими ожогам.
После трагедии Минздрав предложил ввести закон о защите работников скорой помощи.