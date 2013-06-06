За день от ударов молнии в Украине погибли четыре человека

За один день, среду, 5 июня, от ударов молний в Винницкой и Житомирской областях погибли четыре человека.

Об этом сообщили в региональных управлениях ГСЧС Украины.

Так, два человека погибли в Винницкой области. В селе Качковка 38-летняя женщина, уезжая на коне с пастбища во время грозы, была смертельно поражена молнией. А в селе Красное молния убила 28-летнего местного жителя, который в грозу занимался демонтажем металлических бочек.

В Житомирской области два человека погибли в селе Громада Любарского района. 38-летний мужчина погиб, когда работал на своем огороде, а тело 52-летнего мужчины в тот же день было найдено на стройке.

В связи с этим, спасатели опубликовали список мер, которые могут помочь защититься от грозы. В частности, для того, чтобы не пострадать от молнии, необходимо:

- Не прятаться под деревьями (особенно отдельно стоящими). Наиболее опасные деревья - это дуб, тополь, ель, сосна.

- Находясь на открытом пространстве, не стоять прямо (молния бьет в самую высокую точку на местности), не ложиться на землю (таким образом можно подставить все тело под удар молнии), лучше присесть на корточки в сухую яму или траншею, обхватив ноги руками.



- Не бежать.

Напомним, на прошлых выходных в Хмельницкой области молния убила 14-летнюю девочку, которая в грозу разговаривала по телефону.

В тот же день на Ровенщине из-за непогоды погиб 17-летний парень - его задавило плитой, которую подмыло сильным дождем.