В ДТП на Сумщине разбились шведы

В среду, 5 июня, утром в Сумской области произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека – гражданка Швеции, ее муж и двое жителей Сумщины.

Авария произошла в 07.45 в Роменском районе, когда водитель автомобиля ГАЗ-2705, который двигался в направлении с. Хоминцы Роменского района, на закругленном участке в районе выхода на автодорогу Киев – Сумы - Юнаковка выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford.

В результате ДТП водитель иномарки, гражданка Швеции, ее муж и двое жителей Сумщины, которые находились в салоне, получили телесные повреждения.

Для оказания медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Роменский районной больницы.

Ранее "Главред" сообщал, что 3 июня в Крыму произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец и пострадали трое россиян.

Фото: УГАИ Сумской области