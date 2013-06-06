В ДТП на Сумщине разбились шведы

Всего в аварии пострадали четыре человека
Авария произошла в 07.45 в Роменском районе, когда водитель автомобиля ГАЗ-2705, который двигался в направлении с. Хоминцы Роменского района, на закругленном участке в районе выхода на автодорогу Киев – Сумы - Юнаковка выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford.
В результате ДТП водитель иномарки, гражданка Швеции, ее муж и двое жителей Сумщины, которые находились в салоне, получили телесные повреждения.
Для оказания медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Роменский районной больницы.
Ранее "Главред" сообщал, что 3 июня в Крыму произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец и пострадали трое россиян.
Фото: УГАИ Сумской области