Пьяный одессит расстрелял людей в магазине

В Одесской области, сотрудники милиции задержали жителя Коминтерновского района, который открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе УВД Одесской области, инцидент произошел 6 июня в селе Петровка. 29-летний парень в состоянии алкогольного опьянения пришел в продуктовый магазин, пишет Думская.

В сообщении также отмечается, что он "совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону посетителей магазина", но не попал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Кроме того, милиционеры изъяли у дебошира пистолет.

Напомним, 28 мая, в одном из баров Одессы неизвестный злоумышленник выстрелил в одесситку.

По ее словам, мужчина из хулиганских побуждений напал на нее, угрожал физической расправой и выстрелил из пистолета системы "Флобер".

Милиционеры задержали 33-летнего гражданина, который сознался в содеянном.