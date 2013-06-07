В Харькове колодец убил четверых мужчин

В пятницу, 7 июня, утром в Харькове была обнаружена страшная находка. В одном из колодцев по улице Рудика были найдены четыре бездыханных тела.

По информации пресс-службы ГУМВДУ в Харьковской области, установлено, что погибшие работали в одном из городских коммунальных предприятий.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление газами при проведении ими очистных работ.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что в мае 2013-го на Киевщине в выгребной яме погибли 3 человека.

фото: ttolk.ru