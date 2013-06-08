Крушение самолета под Киевом: пилот погиб

Под Киевом на тренировочном аэродроме "Чайка" сегодня, 8 июня, в 12:00 разбился учебно-тренировочный самолет "Як 52".

Об этом сообщил источник в ГосЧС, пишет РБК-Украина.

Пилот самолета погиб, курсант, который также находился в кабине самолета, с многочисленными травмами госпитализирован.

На место трагедии выехала комиссия во главе с вице-премьер-министром Александром Вилкулом.

Напомним, 10 июня 2012 года, в районе аэродрома "Бородянка" под Киевом потерпел крушение самолет Л-410, во время которого погибли 5 человек – пилот и 4 парашютиста. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.