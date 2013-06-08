Стали известны подробности крушения самолета под Киевом

Самолет Як-52, который разбился под Киевом, совершал ознакомительно-тренировочный полет.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Киевской области Светлана Судак, пишет УНН.

По ее словам, самолет рухнул практически сразу после взлета. Упал самолет не на самой территории аэродрома "Чайка", а вблизи него. Никто из жителей села Петропавловская Борщаговка не пострадал. Пилот самолета погиб, пассажир - госпитализирован.

Судак также отметила, что сейчас проверяются все возможные версии причин падения самолета от человеческого фактора до технических неисправностей, выясняются обстоятельства полета и прочее.

По факту падения самолета Як-52 прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области осуществляется расследование.

Сведения в ЕРДР внесены и начато расследование по ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Расследование проводит следственной отдел линейной милиции на станции Киев-Пассажирский Юго-Западной железной дороги.

Напомним, самолет Як-52 разбился на тренировочном аэродроме "Чайка" под Киевом.