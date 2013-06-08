Пострадавший при падении самолета под Киевом находится в критическом состоянии

Пассажир, находившийся на борту учебно-тренировочного самолета Як -52, который сегодня, 8 июня, разбился на аэродроме "Чайка" под Киевом, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил корреспондент "5 канала" с места события, пишет РБК-Украина

Его доставили в больницу. Медики вызвали и опросили очевидцев происшествия.

Кроме того, по свидетельствам очевидцев, тело погибшего пилота, которому было 44 года, покрыто целлофаном.

В результате падения возгорания не было.



На место происшествия выехали сотрудники транспортной милиции и прокуратуры.

Причины крушения выясняет комиссия, на место также выехал вице-премьер Александр Вилкул.

На месте происшествия работает рабочая группа, однако ее представители пока событие не комментируют, пообещав предоставить комментарии позже.

Напомним, самолет Як-52 разбился на тренировочном аэродроме "Чайка" под Киевом. Пилот погиб.