Опубликованы фото и видео с места падения самолета под Киевом

Самолет рухнул практически сразу после взлета
44-летний пилот погиб, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован и находится в критическом состоянии.
Как сообщалось ранее, на месте происшествия работают сотрудники транспортной милиции и прокуратуры.
Самолет рухнул практически сразу после взлета.
Напомним, самолет Як-52 разбился на тренировочном аэродроме "Чайка" под Киевом.
Упал самолет не на самой территории аэродрома "Чайка", а вблизи него. Никто из жителей села Петропавловская Борщаговка не пострадал.
видео: канал 24; Фото: ГосЧС Украины в Киевской области