Опубликованы фото и видео с места падения самолета под Киевом

В Киевской области сегодня, 8 июня, на поле вблизи села Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района упал спортивный самолет "Як-52" "Аэроклуба им. Антонова".

44-летний пилот погиб, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, на месте происшествия работают сотрудники транспортной милиции и прокуратуры.

Самолет рухнул практически сразу после взлета.

Напомним, самолет Як-52 разбился на тренировочном аэродроме "Чайка" под Киевом.

Упал самолет не на самой территории аэродрома "Чайка", а вблизи него. Никто из жителей села Петропавловская Борщаговка не пострадал.

видео: канал 24; Фото: ГосЧС Украины в Киевской области